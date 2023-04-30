PASHA Holding сотрудничает с Trendyol для развития электронной коммерции в стране

БАКУ /Trend/ - Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших технологических компаний Европы Trendyol подписала соглашение с ведущим конгломератом Азербайджана PASHA Holding.

Как сообщает в воскресенье Trend, согласно достигнутой договоренности, стороны будут совместно предоставлять услуги электронной коммерции в Азербайджане.

Как сказал президент Trendyol Group Чаглаян Четин, синергия опыта PASHA Holding на азербайджанском рынке с опытом Trendyol в области технологий, логистики и производства, внесет важный вклад в развитие экосистемы электронной коммерции в Азербайджан. Он выразил надежду, что это стратегическое партнерство будет успешным, и положительно повлияет вклад на развитие электронной коммерции в братском Азербайджане.

В свою очередь, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов подчеркнул, что уже некоторое время в Азербайджане наблюдается большой потребительский спрос на продукцию и услуги Trendyol.

"В рамках этого соглашения мы сможем расширить нашу деятельность в сфере электронной розничной торговли, а также обеспечим обмен опытом в сфере электронной коммерции между нашими братскими странами", - сказал он.

Джалал Гасымов также подчеркнул значимость новых возможностей, которые создаст это сотрудничество на рынке Азербайджана.

"Простота электронной коммерции, предложение широкого ассортимента товаров и конкурентоспособных цен повышают интерес к этой сфере. Это соглашение повысит качество обслуживания клиентов, предоставив пользователям легкий доступ к более широкому ассортименту товаров по более доступным ценам. В то же время компании, работающие в нашей стране в рамках платформы, добавят сюда другие финансовые услуги и программы лояльности, которые они предоставляют, что также внесет вклад в общее финансовое здоровье. Кроме того, данное сотрудничество будет способствовать развитию технологий и логистики в нашей стране, что в свою очередь окажет положительное влияние как на внутренние службы доставки, так и на создание новых рабочих мест и стимулирует приток иностранных инвестиций в нашу страну", - сказал Гасымов.

Президент Trendyol Group Чаглаян Четин также подчеркнул, что достижение стратегического партнерства усилит совместную синергию.

"С PASHA Holding мы сделали первый шаг в этом интересном стратегическом партнерстве. Мы приступим к деятельности в Азербайджане после создания необходимой инфраструктуры. Хочу отметить, что в прошлом году Азербайджан занял первое место по количеству международных заказов в Trendyol. Кроме того, приложение Trendyol стало самым загружаемым приложением в Азербайджане в 2022 году. Я думаю, что опыт PASHA Holding на азербайджанском рынке вместе с опытом Trendyol в области технологий, логистики и производства внесут важный вклад в развитие обеих компаний и экономики наших стран. Платформа объединит турецких и азербайджанских производителей, продавцов и клиентов, послужит объединению и станет первой экосистемой, обслуживающей интересы обеих стран. Поэтому, мы верим в успех нашего стратегического партнерства и в его положительный вклад в нашей братской стране", - подчеркнул Чаглаян Четин, добавив, что эта инициатива также укрепит сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, упростив трансграничную торговлю и способствуя экономическому росту в регионе.

Отметим, что Trendyol и PASHA Holding договорились о создании совместной компании для предоставления услуг электронной коммерции в Азербайджане.

Trendyol, основанная в 2010 году, является ведущей турецкой платформой электронной коммерции и одной из крупнейших технологических компаний Европы. В состав компании входят многие компании, в том числе турецкие центры исследований и разработок, Trendyol Tech, Trendyol Express, Trendyol Go, Dolap, а также самые быстрые в Турции сети логистики и доставки. Кроме того, через Trendyol.com/de (для клиентов из Германии) и Trendyol.com/en Trendyol объединяет турецких производителей с 27 европейскими странами. Trendyol также предоставляет доступ к клиентам в более чем 90 странах через свои партнерские платформы с моделью B2B и позволяет местным производителям экспортировать в общей сложности более чем в 100 стран. Trendyol будет напрямую обслуживать клиентов в Азербайджане через свою платформу.

Основанная в 2006 году, PASHA Holding работает в различных секторах в Азербайджане, включая банковское дело, страхование, строительство, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и другие сферы. В дополнение к традиционному офлайн-бизнесу PASHA Holding сформировала экосистему для потребителей, предлагая дополнительные цифровые услуги в дополнение к основным розничным банковским услугам (например, BirBank от Kapital Bank). Эти услуги включают в себя бонусную программу, торговую площадку B2C (бизнес-клиент), цифровой кошелек и другие услуги.