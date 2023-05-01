Access2Success-2: до конца регистрации осталось 3 дня

Регистрация на участие в тренингах в рамках программы Access2Success для женщин-предпринимателей продолжается. Эта инициатива AccessBank, финансируемая Азиатским Банком Развития, направлена на поддержку женщин, управляющих собственным микро, малым и средним бизнесом.

О программе: Программа представляет собой серию теоретических и практических тренингов и разработана для тех, у кого уже есть опыт ведения бизнеса. Охватывая основные элементы организации бизнеса, программа представляет собой платформу для эффективного взаимодействия слушателей и тренеров.

Что получают участники тренингов: Программа позволит предпринимателям получить как новые теоретические знания, так и практические навыки. По итогам программы обучения участники смогут продумать и создать план развития своего бизнеса. Кроме того, участников программы ждут специальные предложения от AccessBank-а для дальнейшего развития своего бизнеса.

Темы сессий: Программа обучения охватит такие темы, как стратегическое развитие бизнеса, составление и предоставление отчетности в госструктуры, продажи и маркетинг (включая digital marketing), e-commerce, управление персоналом, контроль при ведении бизнеса и т.д.

Сроки: Тренинги будут проходить на протяжении шести недель по пятницам и субботам. Рабочий язык тренингов - азербайджанский.

Требование к участникам: Принять участие в программе может любая женщина - предприниматель - как самозанятая, так и та, кто управляет собственным микро, малым и средним бизнесом. Минимальное требование - бизнес должен существовать не менее шести месяцев.

Заявка на участие: Подать заявку на участие в программе можно по ссылке https://forms.office.com/r/PAueusRp6d

Крайний срок подачи заявок – 3 мая 2023 года.

Если возникнут вопросы, заявители могут связаться с организаторами по адресу электронной почты [email protected]

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды.

Банк имеет 31 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 16 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги на основании лицензии № 245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики, и находится по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, 3.