Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)

ГАДЖИГАБУЛ /Trend/ - В Гаджигабульском промышленном квартале заложен фундамент совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает в понедельник Trend, в церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, а также делегация во главе с председателем правления акционерного общества "Узавтосаноат" Узбекистана Улугбеком Розукуловым.

На предприятии ожидается производство таких марок автомобиля Chevrolet, как Cobalt, Malibu, Tracker и Equinox.

Отметим, что Гаджигабульский промышленный квартал был создан указом Президента Азербайджанской Республики в 2017 году. Его территория составляет 60 гектаров, создано порядка 500 рабочих мест, а сумма инвестиций превышает 51 миллион манатов. Число резидентов промквартала составляет 13.