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Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)

Экономика Материалы 1 мая 2023 16:24 (UTC +04:00)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ГАДЖИГАБУЛ /Trend/ - В Гаджигабульском промышленном квартале заложен фундамент совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает в понедельник Trend, в церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, а также делегация во главе с председателем правления акционерного общества "Узавтосаноат" Узбекистана Улугбеком Розукуловым.

На предприятии ожидается производство таких марок автомобиля Chevrolet, как Cobalt, Malibu, Tracker и Equinox.

Отметим, что Гаджигабульский промышленный квартал был создан указом Президента Азербайджанской Республики в 2017 году. Его территория составляет 60 гектаров, создано порядка 500 рабочих мест, а сумма инвестиций превышает 51 миллион манатов. Число резидентов промквартала составляет 13.

Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
Состоялась церемония закладки фундамента совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана (ФОТО)
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