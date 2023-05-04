AccessBank подписал соглашение с международной инвестиционной компанией

AccessBank, лидер в сфере кредитования микро, малого и среднего бизнеса (ММСБ) в Азербайджане, объявил о заключении кредитного договора с ведущей европейской инвестиционной компанией Enabling Capital на сумму в 17 млн. AZN. Данные средства сроком на 3 года будут направлены на поддержание ММСБ в Азербайджане путем обеспечения продолжительного доступа к среднесрочному финансированию, поддерживая их жизненно важную операционную деятельности.

Председатель Правления Давит Циклаури отметил, что настоящий договор поможет Банку поддержать еще большее число предпринимателей: «Я рад объединить силы с Enabling Capital по успешному сотрудничеству, которое даст нам возможность продолжить очень необходимое финансирование ММСБ в Азербайджане. Данное финансирование является первым в своем роде договором, который мы заключили с международным финансовым учреждением, с 2016 года, и означает повторное открытие международных рынков капитала для AccessBank-а. Мы очень рады видеть интерес зарубежных институционных инвесторов к финансовому сектору Азербайджана. Хотел бы поблагодарить Enabling Capital за их сотрудничество и жду дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в будущем».

Региональный руководитель Enabling Qapital Ltd Урмат Иманкулов оценил роль AccessBank-а в развитии предпринимательства: «AccessBank играет значительную роль в финансовом секторе Азербайджана, оказывая существенную поддержку экономическому росту страны посредством облегчения доступа ММСБ к финансам. Их приверженность к инвестированию в социальные изменения создает возможность для бизнесов расти и вносить свой вклад развитие страны в целом».

Enabling Qapital Ltd. (EQ) является ведущей консалтинговой компанией по инвестированию в социальные изменения, ориентированной на мир, где инвестиции обеспечивают финансовый и общественный доход. Имея миссию оказывать положительное экономическое, социальное и экологическое влияние, в настоящее время, EQ является консультантом «EMF Microfinance» и «Spark+ Africa Fund» с совокупными активами в размере 600 млн долларов США. EQ имеет 50 членов команды по всему миру, локализованных в Швейцарии, Лихтенштейне, Кении, Пакистане, Индии, Кыргызстане, Филиппинах, Канаде, Мексике и Эквадоре.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.