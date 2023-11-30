SOCAR запустит производство химикатов и нефтегазового оборудования в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - SOCAR построит лабораторию по производству химикатов и нефтегазового оборудования в Кашкадарьинской области Узбекистана.
Как сообщает Trend, соответствующие планы были обсуждены во время визита рабочей группы АО "Узбекнефтегаз" в научно-исследовательский проектный институт "Нефтегаз" SOCAR в Баку.
В ходе визита члены рабочей группы АО "Узбекнефтегаз" ознакомились с деятельностью испытательных лабораторий, аккредитованных на основании международного сертификата на буровые и тампонажные растворы.
Согласно данным "Узбекнефтегаз", лаборатории оснащены современным оборудованием, а в рамках совместного проекта Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегаз" SOCAR планирует построить подобную испытательную лабораторию в Узбекистане.
Кроме того, компаниями также будут рассмотрены вопросы разработки оборудования для капитального ремонта скважин и оказания услуг по складированию и распределению компонентов для буровых и тампонажных растворов, широко используемых при разработке месторождений и бурении.
По итогам переговоров были согласованы вопросы, касающиеся следующих этапов реализации проекта по созданию научной инфраструктуры.