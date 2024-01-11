Банк АВВ планирует выплатить высокие дивиденды своим акционерам

БАКУ /Trend/ - Вчера был день основания одного из крупнейших банков региона — Банка АВВ. Вот уже на протяжении 32 лет Банк АВВ, начавший свою деятельность 10 января 1992 года, продолжает предоставлять универсальные финансовые услуги клиентам, в том числе бизнес-сегменту, а также развивать и расширять сеть обслуживания клиентов в соответствии со своими стратегическими целями. В интервью с Председателем Правления Банка АВВ Аббасом Ибрагимовым были обсуждены финансовые результаты банка за 2023 год.

- C какими финансовыми результатами Банк АВВ завершил 2023 год?

- В 2023 году Банк АВВ продемонстрировал впечатляющие финансовые результаты, отметив первый год нового периода стратегического развития на 2023-2025 годы. Чистая прибыль Банка за прошлый год составила 322 миллиона манатов, что на 27% больше по сравнению с показателем 2022 года. Общая операционная прибыль увеличилась с 388 миллионов манатов в 2022 году до 484 миллионов манатов в 2023 году. Чистая прибыль до налогообложения составила 421 миллион манатов.

- Какие факторы повлияли на увеличение доходов?

- На значительное увеличение прошлогодних доходов Банка АBB оказал влияние ряд факторов. Ключевым моментом стал рост как числа корпоративных клиентов, включая малый и средний бизнес, так и розничных клиентов. Внедрение новых технологий и улучшение качества обслуживания также сыграли важную роль в увеличении клиентской активности. Эти улучшения наряду с введением новых продуктов и программ лояльности привели к 25%-му росту числа активных клиентов Банка. Кредитный портфель Банка за прошлый год вырос на 1,5 миллиарда манатов, что означает 43%-ый сравнительный рост, и достиг 5 миллиардов манатов. При этом кредитный портфель корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса увеличился на 900 миллионов манатов, продемонстрировав 53%-ый рост.

- Какую сумму налогов по итогам прошлого года заплатил Банк в госбюджет?

- В 2023 году Банк АВВ выплатил 117 миллионов манатов налогов в госбюджет, включая 84 миллиона манатов налога на прибыль. Банк также выплатил дивиденды в размере 156 миллионов манатов за 2022 год. Поскольку большинство акций Банка АВВ (96,4%) принадлежит государству, из этих дивидендов 151 миллион манатов были выплачены государству. За последние пять лет общие выплаты Банка АВВ в госбюджет и социальные проекты превысили 1,3 миллиарда манатов, включая налог на прибыль и дивиденды.

- Какую сумму дивидендов могут ожидать акционеры в этом году?

- За последние пять лет Банк АВВ стабильно выплачивал высокие дивиденды как государству, своему основному акционеру, так и более чем 1800 частным акционерам и физическим лицам. Этот год тоже не станет исключением. Как известно, для принятия решения по выплате дивидендов акционерами, необходимо получить заключение независимой внешней аудиторской компании по консолидированной финансовой отчетности Банка. После этого Общим собранием акционеров будет приниматься решение по выплате дивидендов. В 2023 году Банк АВВ достиг самого высокого уровня операционной прибыли со времен его оздоровления, и руководство Банка в этом году предложит увеличить сумму дивидендов до 185 миллионов манатов, что в итоге обеспечит минимум 15% доходности для акционеров.