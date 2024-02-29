Пополните баланс газовой карты через приложение Yelo

БАКУ /Trend/ - Многофункциональное мобильное приложение Yelo Bank продолжает расширять свои возможности. Теперь вы можете пополнить баланс смарт-карт Gallus и Zenner, которые принадлежат «Азеригазу», используя приложение Yelo. Для осуществления этой операции ваш смартфон должен быть оснащен технологией NFC.

Процесс оплаты предельно прост. В приложении Yelo перейдите в меню платежей, выберите раздел «Коммунальные услуги» и откройте страницу «Азеригаз Смарт-карта». Приложив карту к нижней части смартфона, вы увидите информацию о карте на экране. Затем, выбрав желаемую сумму пополнения и карту для оплаты, поднесите смарт-карту к смартфону еще раз, чтобы завершить транзакцию. После этого платеж будет выполнен, и средства немедленно поступят на баланс вашей карты. Стоит отметить, что пользователи Android могут оплачивать услуги как для карт Gallus, так и для Zenner, в то время как владельцы смартфонов на iOS могут пользоваться только картами Gallus.

С помощью приложения Yelo вы можете осуществлять различные коммунальные платежи и банковские операции в любое время.С его помощью, не посещая банк, вы полностью можете получить онлайн-кредит или заказать карту, контролировать счета, расходы и доходы, отслеживать и переводить бонусы cashback. Просто загрузите приложение Yelo на свой смартфон и наслаждайтесь ярким банковским опытом: https://bit.ly/ylmbltb

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!