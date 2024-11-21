COP29 и COP30 — ключевые события для продвижения водной повестки - ЕЭК ООН

БАКУ/Trend/ - COP29 в Баку и COP30 в Белеме — ключевые события для продвижения водной повестки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрий Марьясин на мероприятии высокого уровня “Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей”.

"Устойчивое водоснабжение – это основа для устойчивого будущего. Изменение климата всё больше влияет на водные ресурсы, как мы видим по разрушительным наводнениям в Испании, Сахеле и Америке. Вода, безусловно, должна оставаться в центре глобальных климатических переговоров, и важно, чтобы роль трансграничных водоемов была полностью признана.

COP29 в Баку и COP30 в Белеме — ключевые события для продвижения этой повестки. Я поздравляю Азербайджан с инициативой, поднявшей важность воды в климатических вопросах, которая отражена в Бакинской декларации по воде для климата и в рамках Бакинского диалога",- сказал он.

По его словам, ЕЭК ООН рада сотрудничать с Азербайджаном и другими партнерами в этом процессе.

"Мы призываем все страны поддержать декларацию. Особое внимание хотелось бы уделить трансграничному сотрудничеству, которое является важной частью водной повестки. 60 процентов мировых пресных водных ресурсов находятся в совместном использовании, что требует эффективного сотрудничества стран для адаптации и смягчения последствий климатических изменений", - сказал Марьясин.