В Баку задержаны лица за ложное сообщение о теракте

13 января 2018 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Баку задержала лиц, распространявших ложную информацию о теракте.

12 января в 12:38 неизвестный, позвонивший в службу 112 МЧС, на английском языке сообщил, что заложена бомба и будет совершен теракт, сказали Trend в субботу в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Информация была передана в службу 102 МВД.

В результате принятых совместно с сотрудниками соответствующих органов неотложных мер было установлено, что информация была ложной.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных представителями Главного управления полиции города Баку, управлений полиции Хатаинского и Абшеронского районов, по горячим следам были задержаны двое жителей Баку, сознательно распространявших ложную информацию о теракте.

Ведется расследование.

Министерство доводит до сведения граждан, что подобные действия, вызывающие волнение и ажиотаж среди населения, влекут уголовную ответственность и в отношении лиц, сознательно сообщивших ложную информацию правоохранительным органам, будут приняты серьезные меры согласно закону.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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