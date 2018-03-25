Пожары на лесной полосе Азербайджана потушены

25 марта 2018 23:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший 24 марта на высокогорном массиве номер 19А леса Развандобанд предприятия по охране и восстановлению лесов Лерикского района, был потушен благодаря серьезным усилиям сотрудников местных структур министерств экологии и природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в результате пожара сгорела трава и кусты на территории в 25 соток, лесной массив не пострадал.

Также, пожар, вспыхнувший на муниципальных землях рядом с лесом села Чукуразами, расположенного на высокогоной территории Шабранского района, был полностью потушен около 00:00. В результате серьезных усилий сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и Государственной службы противопожарной охраны МЧС было предотвращено распространение пожара на территорию лесного массива.

(Текст: Али Гасымов)

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