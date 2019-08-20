Пожар на территории Губинского района пока не потушен

20 августа 2019 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Губе локализован пожар, начавшийся со вчерашнего дня, а на горных и труднопроходимых территориях сохраняется задымление.

Об этом Trend сообщил замглавы исполнительной власти Губинского района - начальник отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития Ханлар Хейбатов.

По его словам, горный рельеф местности создает трудности для тушения пожара.

"В настоящее время огонь продолжается на территории, где много колючих деревьев, через которые сложно пройти, и, следовательно, это занимает некоторое время. Думаю, что в ближайшие пару часов пожар будет потушен", - сказал Хейбатов.

Он добавил, что на территории Шабрана пожар полностью потушен.

Напомним, что пожар начался в Шабранском районе вчера в восемь часов утра, а затем перекинулся на территорию Губинского района.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Эльдар Джанашвили)

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