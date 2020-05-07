СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Имишлинского района (ВИДЕО)

Происшествия 7 мая 2020 12:17 (UTC+04:00)
СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Имишлинского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана распространила информацию в связи с операцией, проведенной в исполнительной власти Имишлинского района, передает в четверг Trend со ссылкой на СГБ.

Согласно информации, продолжаются расследования на основании информации о злоупотреблениях некоторых должностных лиц, допущении ими противоправных действий, наносящих ущерб защищаемым законами интересам граждан и государства, и бросающих тень на работу органов правительства в период, когда усилия всех государственных структур в Азербайджане мобилизованы на обеспечение защиты здоровья граждан, организацию работы по другим важным направлениям.

По результатам изучения собранных материалов возникли основательные подозрения в том, что глава исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев присвоил под предлогом социальной помощи часть средств, находящихся в распоряжении ИВ, получив присвоенные деньги в находящемся в его владении жилом доме, а также поручил выдачу фальшивых разрешений для свободного передвижения некоторых граждан в нарушение требований особого режима карантина в стране.

Подробности можно узнать, перейдя по ссылке.

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