Генпрокуратура начала проверки в Бардинском отделе Общества Красного Полумесяца

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана начало расследование в связи с незаконными действиями должностных лиц Бардинского отдела Общества Красного Полумесяца Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в настоящее время сотрудники управления проводят проверки в учреждении.

В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры было отмечено, что позднее общественности будет предоставлена подробная информация.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)