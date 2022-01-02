Малолетний ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Бейлагане
БАКУ /Trend/ - В поселке Шафаг Бейлаганского района произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 240 кв.м., передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
Согласно информации, в результате пожара сгорела крыша, воспламеняющиеся конструкции и вещи на втором этаже дома.
Отмечается, что в ходе осмотра дома было обнаружено тело сына хозяина дома Гасанлы Али Руслан оглу (2019 года рождения) и передано по назначению.
Остальная часть дома защищена от огня. Пожар потушен.
В связи с происшествием ведется расследование со стороны соответствующих ведомств.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане существенно выросло количество субъектов бизнеса, прошедших онлайн-регистрацию - Госналоговая служба