Малолетний ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Бейлагане

БАКУ /Trend/ - В поселке Шафаг Бейлаганского района произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 240 кв.м., передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

Согласно информации, в результате пожара сгорела крыша, воспламеняющиеся конструкции и вещи на втором этаже дома.

Отмечается, что в ходе осмотра дома было обнаружено тело сына хозяина дома Гасанлы Али Руслан оглу (2019 года рождения) и передано по назначению.

Остальная часть дома защищена от огня. Пожар потушен.

В связи с происшествием ведется расследование со стороны соответствующих ведомств.