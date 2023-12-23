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В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 23 декабря 2023 15:01 (UTC +04:00)
В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - На территории вокруг парка Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку лопнул водопровод, образовались большие лужи.

Как сообщает Trend, такая ситуация наблюдается уже несколько дней.

Вода стекается на проезжую часть, что создает определенные трудности для водителей. В морозные дни также существует вероятность образования наледи, что может представлять дополнительную опасность для движения.

Представляем вниманию читателей фото- и видеокадры.

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В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)
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