В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территории вокруг парка Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку лопнул водопровод, образовались большие лужи.
Как сообщает Trend, такая ситуация наблюдается уже несколько дней.
Вода стекается на проезжую часть, что создает определенные трудности для водителей. В морозные дни также существует вероятность образования наледи, что может представлять дополнительную опасность для движения.
Представляем вниманию читателей фото- и видеокадры.
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