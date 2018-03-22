Необходимо остановить политику экологического терроризма Армении – МИД

БАКУ /Trend/ - Необходимо остановить политику экологического терроризма, проводимую Арменией.

Об этом в четверг на своей странице в Twitter написал глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Глава пресс-службы отметил, что 22 марта - Всемирный день водных ресурсов.

«Обеспечение доступности воды и управление водными ресурсами является одной из целей устойчивого развития. При этом Армения продолжает держать азербайджанские земли, включая Сарсангское водохранилище, под оккупацией и проводит политику экологического терроризма и преднамеренного загрязнения рек», - сказал Гаджиев, добавив, что необходимо осудить эту политику Армении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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