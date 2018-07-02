На счету Фонда помощи ВС Азербайджана собрано свыше 92 млн манатов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 2 июля 2018 года, на манатном счету Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана аккумулировано свыше 92 миллионов манатов, на долларовом - более 213,5 тысячи долларов, в европейской валюте – более 11 500 евро, а на рублевом счету – 5 000 рублей, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Фонд формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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