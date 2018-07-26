Военная прокуратура о ходе следствия в связи с преступлениями ВС Армении против азербайджанского народа

26 июля 2018 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военная прокуратура Азербайджана продолжает следствие в связи с преступлениями, совершенными ВС Армении против азербайджанского народа.

Об этом сказал заместитель генерального прокурора, военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев на оперативном совещании в Военной прокуратуре.

Велиев рассказал участникам совещания о ходе следствия в связи с трагедиями в Ходжалы, Гарадаглы, Мешали, Баганис-Айрым, а также пытками, террористическими актами и преступлениями, совершенными ВС Армении. Он подчеркнул, что по этим делам продолжаются интенсивные следственно-оперативные меры.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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