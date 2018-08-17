МИД РФ о мониторинге ОБСЕ на границе Нахчыванской АР Азербайджана и Армении (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Вопрос проведения мониторинга на границе между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и Арменией на данный момент в ОБСЕ не обсуждался.

Об этом Trend сказали в пятницу в министерстве иностранных дел Российской Федерации, отвечая на вопрос о позиции России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ относительно возможности проведения мониторинга на территории, не входящей в зону конфликта.

«На данный момент на площадках ОБСЕ данный вопрос не обсуждался», – ответили в МИД России.

Напомним, что ранее пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал, что официальный Ереван якобы не раз обращался в офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика с предложением провести мониторинг на нахчыванском участке границы с Арменией. Причиной для подобных обращений, по словам Балаяна, стали некие «провокационные действия» Баку на этом участке армяно-азербайджанской границы.

Интересно то, что проведение мониторинга на участке армяно-азербайджанской границы, находящемся вне зоны конфликта, не входит в мандат организации. Более того, Ереван вот уже более двух десятков лет утверждает, что конфликт протекает якобы не между Арменией и Азербайджаном, а между сепаратистами Нагорного Карабаха и Азербайджаном.

Исходя из этого, не совсем понятно, почему вообще ОБСЕ должна проводить мониторинг на указанном участке границы и каков в этом интерес официального Еревана.

Для проведения мониторинга ОБСЕ по всей линии армяно-азербайджанской границы Еревану для начала необходимо признать, что нагорно-карабахский конфликт по сути своей является именно армяно-азербайджанским. ОБСЕ, в свою очередь, также необходимо чётко и однозначно указать Еревану на то, что конфликт протекает между двумя странами – Арменией и Азербайджаном.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Фикрет Долуханов, Ляман Зейналова)

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