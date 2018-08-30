В Азербайджане у членов семей без вести пропавших лиц собрано более 5000 биологических образцов

БАКУ /Trend/ - Для того, чтобы почтить память миллионов людей, без вести пропавших при различных обстоятельствах, сегодня отмечается Международный день пропавших без вести лиц.

Как говорится в четверг в сообщении Международного комитета Красного Креста (МККК), семьи тысяч без вести пропавших лиц в связи с нагорно-карабахским конфликтом продолжают жить с надеждой на лучшее.

«Уже десятилетия, как Международный комитет Красного Креста осуществляет деятельность по выяснению судеб без вести пропавших лиц в регионе и оказывает поддержку государственным структурам, чтобы дать ответ семьям пропавших. Представительства МККК в Баку и Ереване и миссия по Нагорному Карабаху зарегистрировала более 4500 без вести пропавших лиц», - говорится в сообщении Комитета.

Симузар Ибрагимова, два сына которой без вести пропали в 1992 году, все еще с надеждой ждет их возвращения.

Сегодня в городе Шеки состоялись поминальные церемонии, которые ежегодно проводится в Международный день пропавших без вести.

Выступившая перед семьями пропавших без вести лиц сотрудник программы защиты МККК Гумрал Асланова отметила, что жить, не зная о судьбе своих родных людей.

«Потеря близкого нам человека является весьма трагичным. Но, несмотря на то, что мы сталкиваемся с таким горем, затем возвращаемся к нормальной жизни, оставляя их своей памяти», - сказала Асланова.

Отмечается, что вдобавок к подробной информации о пропавших без вести лиц, представительство МККК в Баку при совместном сотрудничестве с Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан собрало у членов семей без вести пропавших лиц более 5000 биологических образцов. Основой целью является обеспечения сохранения необходимой информации по определению в будущем личности без вести пропавших.

Асланова отметила, что МККК, являясь нейтральной, беспристрастной и независимой гуманитарной организацией, преследует цель защищать жизнь и достоинство лиц, пострадавших от вооруженных конфликтов и других случаев насилия.

«Организация с 1992 года в связи с нагорно-карабахским конфликтом осуществляет свою деятельность в Азербайджане», - сказала Асланова.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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