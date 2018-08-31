Глава МИД Италии: В переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта есть прогресс

31 августа 2018 00:15 (UTC+04:00)

В переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта есть прогресс. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

По сообщению пресс-службы итальянского дипломатического ведомства, министр отметил прогресс переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, несмотря на прошедшие в обеих странах выборы.

Моаверо-Миланези отметил, что ОБСЕ должна быть площадкой для конструктивного диалога между Западом и Востоком.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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