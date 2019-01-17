Иран всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана – глава генштаба ВС

БАКУ /Trend/ - Иран всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и заинтересован в скорейшем мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом в четверг сказал журналистам начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, сообщает в четверг Trend.

Начальник Генштаба ВС Ирана отметил, что Иран также хочет, чтобы были возвращены оккупированные территории Азербайджана, решена проблема беженцев и вынужденных переселенцев, чтобы они вернулись в свои родные дома.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.