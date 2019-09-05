Посол: Провокационные заявления Армении еще больше осложняют ситуацию по решению карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает занимать безответственную позицию, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в интервью EURACTIV чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Бельгии, постоянный представитель при ЕС Фуад Искендеров, отвечая на вопрос о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«К сожалению, мы не видим каких-либо позитивных знаков с армянской стороны по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Последние провокационные заявления армянских чиновников еще больше осложняют ситуацию. Это также доказывает, что нынешнее правительство Армении продолжает занимать безответственную позицию, грубо нарушая нормы и принципы международного права. Но мы не теряем надежды найти политическое решение», - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС помочь в этой ситуации, Искендеров отметил, что Азербайджан ценит поддержку Евросоюзом суверенитета, независимости, неприкосновенности международных границ и территориальной целостности всех его партнеров, включая Азербайджан, как это закреплено в Глобальной стратегии ЕС.

«Мы ожидаем, что ЕС продолжит придерживаться этой однозначной позиции», - добавил он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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