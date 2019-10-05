ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

5 октября 2019 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения ВС Армении 19 раз в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Айгеовит Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Гаралар Товузского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных у оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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