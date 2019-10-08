МИД: Попытка Армении якобы продемонстрировать уважение к религиозным ценностям, «реставрируя» мечеть в Шуше, является лицемерием

8 октября 2019 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Попытка Армении, осуществившей полную этническую чистку на оккупированных азербайджанских землях путём изгнания местных мусульман-азербайджанцев из их домов и земель, продемонстрировать своё якобы уважение к религиозным ценностям, является не чем иным, как лицемерием.

Об этом во вторник сказала Trend руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию армянских СМИ о завершении ремонтных работ в мечети Верхняя Говхарага в Шуше.

Она сообщила, что, как неоднократно отмечалось, в результате оккупации Арменией территорий нашей страны историческому, материальному культурному наследию и религиозным памятникам Азербайджана нанесён значительный ущерб, многие из наших памятников разрушены и разграблены, и в настоящее время Армения проводит политику искажения происхождения и назначения наших памятников.

"Прежде всего, хотела бы подчеркнуть, что отчёты, основанные на конкретных фактах, связанных с уничтожением Арменией исторического и культурного наследия нашей страны в оккупированных ею Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана, до настоящего времени были представлены ключевым международным организациям, в частности ЮНЕСКО, а также ООН, ОБСЕ, Совету Европы, Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) и ИСЕСКО. Как известно, в рамках Организации Исламского Сотрудничества регулярно принимаются резолюции об уничтожении и осквернении на оккупированных в результате агрессии Армении территориях Азербайджана объектов исторического и культурного наследия, а также храмов, относящихся к исламской религии. Последняя такая резолюция была принята в 2019 году на 46-й встрече министров иностранных дел ОИС в Абу-Даби.

«Реставрация» Арменией мечети Верхняя Говхарага (Джума) в Шуше, построенной в XIX веке по приказу Говхараги, дочери правителя Карабаха Ибрагима хана, является частью политики страны-оккупанта по присвоению материальных, культурных и религиозных памятников на территории Азербайджана и изменению их происхождения. Таким образом, путём «восстановления» мечети Говхарага страна-агрессор, пытаясь представить эту мечеть в качестве персидской, стремится бросить тень на тот факт, что Шуша является древним азербайджанским городом.

«Реставрируя» сегодня мечеть в Шуше, Армения, проведшая полную этническую чистку на оккупированных азербайджанских землях путём изгнания местных мусульман-азербайджанцев из их домов и земель, пытается продемонстрировать своё якобы уважение к религиозным ценностям, что является не чем иным, как лицемерием. Страна, уважающая религиозные и светские ценности, не фальсифицирует историю, восстанавливая религиозные объекты, которые сама и разрушила", - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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