Главы МИД Азербайджана и России обменялись мнениями по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась телефонная беседа между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В соответствии с поручениями, данными после телефонного разговора, состоявшегося между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию, связанную со скоплением граждан Азербайджана в приграничных районах Дагестана РФ и рассмотрели практические меры по скорейшему возвращению граждан двух стран на родину, акцентировав важность повседневной координации совместных усилий в этом направлении.

Стороны обменялись мнениями по дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, в том числе, в вопросах экономических и торговых связей, расширении грузоперевозок.

Министры обменялись мнениями по процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Эльмар Мамедъяров проинформировал коллегу о последней встрече в формате видеоконференции, проведенной с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)