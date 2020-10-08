Удары Армении по азербайджанским городам - попытка втянуть в конфликт ОДКБ

БАКУ /Trend/ - Удары Армении по азербайджанским городам Гянджа, Мингячевир, Хызы и Абшеронскому району являются попыткой втянуть в конфликт ОДКБ.

Об этом сказал Trend известный казахстанский политолог Айдос Сарым.

«Действия Армении, как мне кажется, понятны и преследуют несколько целей. Прежде всего, это попытка дестабилизировать ситуацию внутри Азербайджана, втянуть в состояние неопределенности как можно больше населения. Расчет прост: сеять страх, неуверенность в завтрашнем дне», - сказал он.

По словам Сарыма, другой момент связан, по всей видимости, с желанием вынудить азербайджанскую армию наносить ответные удары, прежде всего, по территории Армении.

"В таком случае армянская пропаганда сможет вести речь о "непосредственной агрессии", "военных преступлениях" и прочем с тем, чтобы втянуть в конфликт Россию, апеллировать к ОДКБ, мировому сообществу. Все происходящее необходимо максимально документировать, привлекать мировую прессу, внешних наблюдателей», - сказал политолог.

Он добавил, что также сегодня ведется масштабная информационная война.

«Как показывает история, сегодня победы в информационных войнах значат ничуть не меньше. Это тоже надо уметь делать», - сказал Сарым.

(Автор: Наргиз Садыхова)