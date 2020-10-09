У Еревана единственный выход - безоговорочное выполнение резолюций ООН

БАКУ /Trend/ - Предпринятые за последние дни шаги и прозвучавшие заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна тщетным попыткам тонущего зацепиться за соломинку, чтобы остаться на плаву. Однако он должен понимать, что Азербайджан категорически не приемлет возврата статусу-кво.

Об этом в пятницу сказала Trend преподаватель Университета АДА Шафаг Мехралиева.

По ее словам, даже если Пашинян откажется от каждого своего абсурдного заявления, озвученного с момента его прихода к власти, этого будет недостаточно, чтобы «исправить» ситуацию.

"Армянская сторона должна вернуться на 27 лет назад - к 1993 году. Выходом из сложившейся ситуации для Еревана могло бы стать безоговорочное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в том году. Тот факт, что призывы премьер-министра Армении к международному сообществу в эти дни не остались без ответа, также доказывает, что мировые державы не отступили со своей позиции, обозначенной в 93-м году прошлого столетия, - необходимо немедленно положить конец оккупации территорий, признанных международным правом неотъемлемой частью Азербайджана. Возможности Армении выиграть время для задержки урегулирования конфликта путем фальсификации истории исчерпаны", - сказала Мехралиева.

Она добавила, что сегодня Пашинян стоит перед гораздо более сильным, решительным и всесторонне подготовленным Азербайджан, в то время, как международная общественность прекрасно проинформирована о ситуации вокруг конфликта.

"С другой стороны, армянский народ во имя своего же будущего не должен позволять некомпетентному политику превращать их в жертвенных ягнят. Азербайджан — государство, которое заботится о всех своих гражданах, независимо от этнической принадлежности, и живет в мире со своими соседями", - подытожила Шафаг Мехралиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)