Армения переживает миграционный кризис - комментарий

БАКУ /Trend/ - Военные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, который признан во всем мире как часть Азербайджана, но находится под контролем армян, обрели интенсивный характер. Такая ситуация в регионе привела к тому, что в глобальном масштабе внимание приковано к странам Южного Кавказа.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в комментарии Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сообщается, что Армения с населением около трех миллионов человек с момента обретения независимости испытывает серьезные демографические проблемы. Согласно Международному миграционному отчету ООН за 2019 год, с 1990 года население Армении сократилось примерно на 16%. Столь резкое снижение связано с падением рождаемости в стране и, что более важно, с увеличением миграции. По оценкам на 2018 года, чистый коэффициент миграции в стране был отрицательным, составил 5,6 на 1000 человек.

Общая социально-демографическая ситуация в Армении позволяет утверждать, что сохранение эмиграции может стать истощающим фактором для этой страны, что и происходит. Демографы бьют тревогу - Армения "стареет" и одна из главных причин этого - миграция. Проанализировав распределение людей, покидающих страну по возрастным группам, можно увидеть, что проблема еще серьезнее. Во время обсуждении проекта государственного бюджета на 2019 год в парламенте Армении депутат Рузанна Аракелян заявила, что в некоторых селах Армении население эмигрирует в больших масштабах, и там почти не осталось молодежи (armenpress.am). Координатор проекта UNFPA Анна Ованесян заявила, что "отток мигрантов из страны вызывает серьезную полярность в составе возрастных групп". Учитывая годовой уровень эмиграции за последние 30 лет, эти высказывания не вызывают удивление.

Миграция - не новый феномен для Армении. Период после обретения страной независимости характеризовался постоянным оттоком мигрантов из страны. В 90-х годах прошлого столетия миграция обрела катастрофический характер, когда страну покинули более миллиона человек. Тяжелый экономический кризис, с которым страна столкнулась после распада Советского Союза, а также тяжелое бремя войны за контроль над Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана - основные факторы, способствующие росту масштаба миграции. Многие согласятся, что отъезд около 20 процентов населения в первые годы независимости обострил социально-экономические и политические проблемы страны.

Таким образом, без преувеличения можно сказать, что миграция и большая диаспора (что является очень чувствительным и противоречивым вопросом) с одной стороны проистекают из экономических реалий Армении, с другой - оказывают на нее серьезное влияние. По оценкам экспертов, треть семей в Армении живет за счет денежных переводов, которые присылают домой мигранты, в частности сезонные трудовые мигранты. Хотя в краткосрочной перспективе это является положительным фактором для платежного баланса страны, такая зависимость от денежных переводов из-за границы в долгосрочном плане значительно повышает чувствительность страны ко внешним экономическим шокам.

Кроме того, экспертные интервью с семьями краткосрочных мигрантов показывают, что денежные переводы в основном используются для удовлетворения самых важных повседневных жизненных потребностей [а порой эти переводы становятся единственным источником дохода семьи для покрытия расходов на проживание], а главная забота - это купить продукты и продержать семью. В целом, такие тенденции постепенно привели к формированию в Армении экономики, ориентированной на потребителя.

С другой стороны, вклад армянской диаспоры в экономику страны в основном осуществляется в форме инвестиций и пожертвований. Правительство также призывает армянскую диаспору всего мира внести свой вклад в экономическое развитие страны, что, в свою очередь, может привести к участию диаспоры в политике. Неясно, насколько эффективно такое участие с точки зрения процветания страны, но видно то, что миграция уже становится актуальной проблемой для политической оппозиции, которая стремится критиковать правительство и влиять на политическую картину страны.

Чтобы смягчить такое давление, правительство периодически инициирует возвращение представителей диаспоры в страну. Сегодня правительство Армении утверждает, что устранило несколько факторов, ускоряющих эмиграцию из страны, к примеру "различные механизмы давления, противоправные действия сотрудников правоохранительных органов, ограничения в связи с экономической деятельностью" и другие (armenpress.am). Насколько эти утверждения верны, точно сказать невозможно . Однако тот факт, что десятки тысяч людей ежегодно покидают страну, чтобы улучшить свои жилищные условия, показывает, что в этой стране еще многое предстоит сделать, чтобы Армения стала "лучшим местом для жизни".

(Текст: Турал Гараджаев)