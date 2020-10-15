В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Нагорном Карабахе
БАКУ/Trend/ - Размещение миротворцев или наблюдателей в Нагорном Карабахе возможно только с согласия Азербайджана и Армении.
Об этом как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о необходимости такой меры.
"Первостепенный вопрос здесь - как смотрят на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей и кого бы то ни было возможно только с согласия обеих сторон", - сказал представитель Кремля, добавив, что стороны пока не давали ответа на этот вопрос.
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