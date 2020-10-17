В МИД России направлена нота протеста в связи с незаконным визитом депутата Госдумы на оккупированные азербайджанские территории

БАКУ/Trend/ - В связи с незаконным визитом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно-признанных границ Азербайджана, Посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации была направлена нота протеста в Министерство Иностранных Дел Российской Федерации, сообщает Trend со ссылкой на посольство.

В вышеуказанной ноте отмечается, что 16 октября 2020 года Виталий Милонов провел встречу с так называемым "главой" сепаратистского режима и сделал ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без того напряженной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Далее указывается, что подобные провокационные действия депутата Государственной Думы РФ вызвали справедливое возмущение как азербайджанской общественности, так и многочисленной диаспоры в России, и направлены на ухудшение российско-азербайджанских отношений.