С 27 сентября по населенным пунктам Тертера армянскими ВС были выпущены 13 136 снарядов

ТЕРТЕР /Trend/ - С 27 сентября по сегодняшний день армянские ВС выпустили по населенным пунктам Тертерского района Азербайджана 13 136 снарядов.

Об этом в понедельник сообщили Trend в ИВ Тертерского района.

Как сообщили в ИВ, это - город Тертер, поселок Шыхарх, районные сёла - Хюсенли, Гайнаг, Сейдимли, Газйан, Юхары Гапанлы, Гапанлы, Юхары Гарадаглы, Гараагаджи, Аскипара, Сехлебад, Борсунлу, Азад Гарагоюнлу, Илхычылар, Демирчилер, Ашагы Гапанлы, Эвоглу, Исмаилбейли, Джамилли, Бала Кенгерли, Дюярли, Юхары Сарыджалы, Агкенд, Еникенд, Баяндурлу, Союлан, Иреванлы, Кенгерли, Гаджигарвенд, Хорузлу, Баяндур, Гарадаглы и Кочерли.

В результате артобстрелов полностью разрушены 119 домов. 646 частным домам и 64 многоквартирным зданиям нанесен ущерб. Кроме того, полностью разрушены 30 вспомогательных строений, нанесен ущерб 50 строениям. В результате артобстрелов, ведущихся армянскими ВС, за указанный период в Тертере нанесен ущерб 19 социальным, 8 производственным объектам, 44 торговым центрам и 18 административным зданиям.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)