Нагиф Гамзаев: Азербайджан пишет новые страницы в военной истории мира

БАКУ/Trend/ - Доблестная армия во главе с Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым уверенно продолжает победное шествие за освобождение наших оккупированных территорий, открывает новую страницу в современной военной истории.

Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев. Депутат отметил, что каждый день к списку освобожденных территорий добавляются новые, приближая дату, когда наши земли будут полностью освобождены от оккупации.

Сегодня исторический успех независимого Азербайджанского Государства, основан на успешной внешней и внутренней политике, проводимой Президентом страны Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Азербайджан, который стремительно развивается на пути к прогрессу на Южном Кавказе, добивается огромных успехов в полном смысле этого слова. Знайте, что успехи Азербайджана не являются плодом одного или двух лет. За 17 лет руководства нашего Президента, автора независимой политики, основанной на национальных интересах нашей страны, были достигнуты большие успехи по всем направлениям построения независимого государства. Сегодня мы становимся свидетелями положительных результатов этого.

В то время как Армения, которая является агрессором, оккупирует азербайджанские земли, одной из важнейших задач, стоявших перед нами, было усиление армии, повышение ее боеспособности и освоение новых военных технологий. Именно поэтому, Президент страны уделяет особое внимание строительству вооруженных сил. Экономическое развитие и увеличение финансовых возможностей Азербайджана, укрепили нашу армию. В настоящее время Вооруженные Силы Азербайджана, обладающие мощной армией на Южном Кавказе, по боевой готовности находятся на первых рядах среди стран СНГ. Согласно подсчетам рейтинговых агентств, наши Вооруженные Силы входят в число сильнейших армий мира, которые перестроены и оснащены в соответствии с современными стандартами.

Азербайджан, который продемонстрировал современную армию в военных парадах, первый раз сказал свое слово во время апрельских боев в 2016-ом году. Апрельские бои снова продемонстрировали боевую решительность и морально-психологическую готовность наших солдат. Освобождение от оккупации села Гюннют в Нахчыване, захват стратегических высот на границе с Арменией Азербайджанскими Вооруженными Силами, стала очередной после Апрельской победы. В то время, эта победа подняла настроение нашему народу, и хорошей новостью было то, что победа над врагом была близка.

Освобождение ряда сел в Физулинском, Джебраилском, Ходжавендском районах и города Зенгилан является плодом успехов в политико-дипломатической сфере Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Продвижение нашей отважной армии по всем направлениям фронта, сокрушая врага, который представляет серьезную угрозу миру и стабильности региона, станет единовременным прекращением провокационных действий оккупирующего правительства Армении.

Достижения Азербайджана во всех сферах сегодня подтверждают, что дальновидная политика, каждый шаг, каждое принимаемое решение Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева – это гарантия не только на сегодняшний день, но и на будущее.