Министр образования Азербайджана рассказал об агрессии Армении на внеочередном заседании ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 октября министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев принял участие во внеочередной сессии Глобального совещания по вопросам образования, организованной ЮНЕСКО в виртуальном формате.

Как сообщили Trend в министерстве образования, в мероприятии, посвященном влиянию пандемии COVID-19 на сферу образования, приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, главы государств и правительств ряда стран, а также министры образования.

В ходе мероприятия Эмин Амруллаев проинформировал участников о мерах, принятых для обеспечения устойчивости образования в нашей стране во время пандемии. При этом он подчеркнул, что с нового учебного года в Азербайджане учебный процесс организован в гибридной - очной и онлайн-форме, предприняты необходимые шаги для защиты здоровья школьников.

Министр образования проинформировал участников мероприятия, что в результате ракетных ударов Армении по мирному населению и гражданской инфраструктуре в разных городах и регионах Азербайджана 6 школьников погибли, 17 получили ранения и около 40 учебных заведений в разных регионах страны получили повреждения.