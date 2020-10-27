Армения провоцирует к терактам на объектах нефтегазовой структуры Азербайджана - Игорь Коротченко

БАКУ/Trend/ - Ряд российских проармянских экспертов и политологов армянского происхождения все активнее вбрасывают в медиа-пространство тезис о допустимости и необходимости ракетного удара ВС Армении по объектам нефте- и газовой инфраструктуры Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на «Вестник Кавказа», об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Подобного рода призывы должны классифицироваться как призыв к осуществлению терактов, в отношении указанных граждан российскими правоохранительными органами должны быть возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ", - написал эксперт, отметив: "Никакие симпатии к Армении - искренние или оплаченные - не должны конвертироваться в призывы к осуществлению терактов против Азербайджана".