Армения отправляет в свои вооруженные силы осужденных

БАКУ/Trend/ - В Армении более чем десятку осужденных изменили меру пресечения, отправив их на фронт.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"По состоянию на 28 октября мера пресечения в отношении 12 заключенных была изменена, еще четверо освобождены условно-досрочно. Все они отправятся добровольцами на фронт".

Заявления написали несколько десятков заключенных. В основном, это бывшие сотрудники силовых ведомств, отбывающие сроки за коррупционные и иные преступления.