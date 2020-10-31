По огневым точкам ВС Армении, с которых подвергался артиллерийскому обстрелу Губадлы, был открыт ответный огонь - минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространяемая армянскими СМИ со ссылкой на представителя минобороны этой страны информация о якобы ведении Азербайджанской Армией боевых действий в направлении села Давид-Бек близ города Гафан не соответствует действительности.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, подразделения Азербайджанской Армии открыли ответный огонь по огневым точкам противника, подвергшего артиллерийскому обстрелу территорию Губадлы с указанного направления.

Министерство заявляет, что и впредь будут приняты адекватные ответные меры против врага.