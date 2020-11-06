ВС Армении обстреливают Тертерский район Азербайджана
БАКУ /Trend/ - 6 ноября с 08:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, села Газйан и Гусанли этого района, передает Trend в пятницу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек противника.
В течение ночи ВС Армении также подвергали артиллерийскому обстрелу село Тапгарагоюнлу Геранбойского района.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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