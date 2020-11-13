Надеюсь, что мы уже не будем употреблять словосочетание "нагорно-карабахский конфликт" - Путин

БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет решен, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание "нагорно-карабахский конфликт", надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов", - сказал он.