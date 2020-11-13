Не осталось никаких вариантов для отказа от этого документа - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Для нас не осталось никаких вариантов для отказа от этого документа. Мы вынуждены относиться реалистично к этому вопросу.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.

По его словам, это совместное заявление, а не соглашение или договор.

"Я должен был принять решение в течение нескольких часов. Этим я защитил наших военнослужащих, находящих вокруг Ханкенди. Этот документ для завершения войны", - сказал он.

(Редактор: Наталья Кочнева)