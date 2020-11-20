Министр обороны Армении подал в отставку – СМИ

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.



Руководство ВС Армении подверглось резкой критике из-за результата боевых действий в Карабахе.

Согласно информации СМИ, власти Армении хотят назначить главой оборонного ведомства Вагаршака Арутюняна, который сейчас занимает должность советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"По нашим данным, на этой должности Тонояна сменит главный советник премьер-министра РА Вагаршак Арутюнян, который в 1999-2000 гг. был министром обороны", - говорится в сообщении.