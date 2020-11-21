Азербайджанская община Нагорного Карабаха запустила новый проект (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана запустила новый проект.

Как сообщили в пятницу Trend в общине, проект охватывает плененных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

Как известно, во время оккупации наших земель в 90-х годах прошлого века около четырех тысяч наших соотечественников были взяты в плен армянскими вооруженными силами. За прошедшие годы правительство Армении, в нарушение международных конвенций, не предоставило азербайджанской стороне никакой информации о наших плененных соотечественниках. Многочисленные обращения членов семей пленных в международные организации остались без ответа.

"Целью проекта, реализуемого при финансовой поддержке Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, является вынесение на повестку военных преступлений Армении против граждан Азербайджана, подготовка видеообращений членов семей пленных, пропавших без вести и заложников на трех языках (азербайджанский, русский, английский) и отправка этих обращений в международные организации и гуманитарные структуры, осуществляющие деятельность в сфере прав человека.

"Как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, мы требуем от властей Армении предоставить информацию о судьбе почти четырех тысяч наших соотечественников, которые были взяты в плен, в заложники и пропали без вести в 1990-х годах", - сказали в общине.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)