УВКБ ООН будет защищать лица, ставшие вынужденными переселенцами в результате карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) будет защищать лица, ставшие вынужденными переселенцами в результате нагорно-карабахского конфликта, сказали в среду Trend в УВКБ ООН.

«УВКБ ООН приветствует объявленное 10 ноября соглашение о прекращении огня, положившее конец боевым действиям в Нагорно-Карабахском регионе. Мы надеемся, что решения будут найдены мирными средствами.

Как Агентство ООН по делам беженцев, мы занимаемся поддержкой перемещенных лиц в регионе с 1990-х годов, после конфликта 1992-1994 годов. В соответствии с нашими обязанностями по мандату и в консультации со всеми заинтересованными сторонами, мы будем защищать тех, кто стал вынужденным переселенцем в результате конфликта», - сказали в организации.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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