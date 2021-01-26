Россия не собирается оставлять своим вниманием ситуацию в Карабахе – Лавров

БАКУ/Trend/ - Россия не собирается оставлять своим вниманием ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом, который находится с визитом в России.

Как отметил Лавров, подтверждением тому стал трехсторонний саммит 11 января в Москве с участием президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, на котором было достигнуто согласие о создании механизма, который будет на практике реализовывать договоренность о разблокировании всех экономических связей, всех транспортных коммуникаций и в целом всей хозяйственной и гуманитарной жизни в этом регионе.

По словам главы МИД России заинтересованность в том, чтобы этот регион жил спокойно, по-добрососедски и процветал, испытывают не только Россия, Азербайджан и Армения, но и Иран, Турция, Грузия: «И в целом уже звучат инициативы относительно того, чтобы три закавказских республики с участием трех соседей – России, Ирана и Турции стремились выстраивать здесь новые отношения с учетом новой реальности, реальности, когда нет войны и когда есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения на нормальную жизнь в этой очень важной части земного шара. У нас нет сомнений, что Исламская Республика Иран будет заинтересована в подключении к этим проектам. Россия также будет непосредственно участвовать в тех усилиях, которые вытекают из договоренностей о разблокировании экономических и транспортных связей. У нас на этот счет есть уже конкретные наметки. Создан трехсторонний механизма на уровне вице-премьеров, который в ближайшее время должен провести первую встречу. Но помимо России, Ирана, Турции есть много желающих подключиться к восстановлению экономики в регионе Нагорного Карабаха и вокруг него, в том числе из европейских стран.»