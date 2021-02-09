Франция полностью уважает ограничительные меры ОБСЕ в отношении экспорта оружия в Армению и Азербайджан - посол

БАКУ/Trend/ - Франция полностью уважает давние ограничительные меры, введенные ОБСЕ в отношении экспорта оружия в Армению и Азербайджан.

Об этом сказал Trend посол Франции в Азербайджане Захари Гросс, комментируя сообщение некоторых армянских СМИ о якобы договоренности между Францией и Арменией об углублении сотрудничества в сфере обороны.

«Информация, на которую вы ссылаетесь, неверна и вводит в заблуждение. Франция полностью уважает давние ограничительные меры, введенные ОБСЕ в отношении экспорта оружия в Армению и Азербайджан. И Армения, и Азербайджан четко определили иностранных поставщиков военной продукции. Эти поставщики всем хорошо известны.

У Армении и Азербайджана также есть оборонные соглашения с региональными державами. Таких договоренностей с Францией ни у Армении, ни у Азербайджана нет. Это соответствует беспристрастному подходу Франции к безопасности в регионе.

Франция совершенно беспристрастна в выполнении своего мандата в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Франция сожалеет о применении силы и гибели людей в недавней войне между Арменией и Азербайджаном, призывает к строгому соблюдению режима прекращения огня, прочному миру, примирению и сотрудничеству», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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