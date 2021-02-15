БАКУ /Trend/ - Британская Aardvark Group приняла участие в разминировании освобожденных территорий Азербайджана, передает Trend в понедельник со ссылкой на Группу.

Как отмечает Aardvark Group, в декабре 2020 года началась подготовка к строительству нового международного аэропорта, автомагистрали и другой ключевой инфраструктуры в Физулинском районе Азербайджана.

В связи с этим были проведены подробное исследование и оценка масштаба наличия в регионе мин и неразорвавшихся боеприпасов с целью определения рекомендаций по выбору наиболее подходящего оборудования по разминированию.

Несмотря на ряд логистических проблем, усугубленных пандемией COVID, команда Aardvark работала круглосуточно, чтобы уложиться в 14-дневный срок.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп подчеркнул важность проекта, отметив, что рост числа погибших и раненых на освобожденных территориях в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов является трагедией.

Генеральный директор Aardvark Group Дэвид Сент-Джон-Клер сказал, что проект по разминированию обеспечит безопасное строительство нового международного аэропорта Физули.

Отметим, что Aardvark Group работает в гуманитарной, критически важной области по обороне и безопасности, и считается в мире самой эффективной структурой, работающей в секторе по обезвреживанию от мин.

(Редактор: Натаван Эфендиева)