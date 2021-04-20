БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Ангела Меркель указала на важность соблюдения международного права, чтобы избежать в будущем конфликтов, подобных нагорно-карабахскому, передает Trend.

«Порядок на основе правил - это важный принцип сосуществования. Когда суверенитет и целостность государств ставится под сомнение, это противоречит нашим общим ценностям. Мы увидели это на примере событий в Нагорном Карабахе. Совет Европы здесь может играть решающую роль при условии, что все его институты будут сплоченными», - сказала Меркель в видеообращении в ходе весенней сессии ПАСЕ.

(Редактор: Константин Шапиро)