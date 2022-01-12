В ЕС чрезвычайно огорчены сообщениями о новых инцидентах на армяно-азербайджанской границе - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - В Евросоюзе чрезвычайно огорчены сообщениями о новых инцидентах и жертвах на армяно-азербайджанской границе. Об этом написал в Twitter специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, сообщает Trend.

"Важно, чтобы стороны снизили эскалацию и в полной мере использовали доступные механизмы, в частности, горячую линию между министерствами обороны, созданную под эгидой ЕС в ноябре 2021 года", - говорится в публикации.

ЕС готов работать со сторонами для разведения сил и подтверждает свою готовность оказать дополнительную поддержку в работе с Арменией и Азербайджаном по делимитации и демаркации границ, написал Клаар.