В ЕС чрезвычайно огорчены сообщениями о новых инцидентах на армяно-азербайджанской границе - Тойво Клаар
БАКУ /Trend/ - В Евросоюзе чрезвычайно огорчены сообщениями о новых инцидентах и жертвах на армяно-азербайджанской границе. Об этом написал в Twitter специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, сообщает Trend.
"Важно, чтобы стороны снизили эскалацию и в полной мере использовали доступные механизмы, в частности, горячую линию между министерствами обороны, созданную под эгидой ЕС в ноябре 2021 года", - говорится в публикации.
ЕС готов работать со сторонами для разведения сил и подтверждает свою готовность оказать дополнительную поддержку в работе с Арменией и Азербайджаном по делимитации и демаркации границ, написал Клаар.
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