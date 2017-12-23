Азербайджан может стать мостом между Западом и мусульманским миром - Исмаил Серагельдин

23 декабря 2017 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать мостом между Западом и мусульманским миром, сказал Исмаил Серагельдин, экс-вице-президент Всемирного банка, директор и учредитель Александрийской библиотеки, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви.

"Страна все чаще играет роль принимающей стороны в международных мероприятиях, которые, в свою очередь, привлекают опыт многих стран и культур для решения актуальных проблем", - сказал Серагельдин.

Директор Александрийской библиотеки считает Азербайджан уникальной страной, где большинство населения - мусульмане.

"Азербайджан - первая страна, принявшая демократическую конституцию, которая предоставила женщинам право голоса еще в 1918 году. К сожалению, страна была присоединена к Советскому Союзу в 1920 году, но даже этим краткосрочным периодом [два года] можно гордиться. Однако обретя независимость в 1991 году, Азербайджан стал процветающей страной, где женщины имеют все права", - сказал Серагельдин.

Кроме того, по его словам, страна проводит активную борьбу против любых форм экстремизма и терроризма. С учетом того, что происходит в некоторых странах, где составная часть населения - мусульмане и где радикальные течения укрепляют свои позиции, правительство Азербайджана смогло обеспечить стабильность и процветание в стране, считает Серагельдин.

Он также подчеркнул, что Азербайджан - страна с мусульманским большинством - одновременно является светской, где ко всем гражданам относятся одинаково, независимо от религии или гендерной принадлежности.

"Международный центр Низами Гянджеви (NGIC) также напоминает всем о высоких ценностях толерантности поэта и философа 12-го века Низами Гянджеви, который является одним из самых знаменитых представителей азербайджанской нации, чье имя отождествляется с международными понятиями взаимопонимания и уважения к другим культурам", - добавил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви.

Международный центр Низами Гянджеви, по его словам, заслужил свое место в качестве почитаемого участника Бакинского глобального форума, а также других проектов и мероприятий, где ключевые вопросы нашего времени обсуждают видные участники, многие из которых являются экс-президентами своих стран. "На этих мероприятиях обсуждаются такие темы, как иммиграция, европейская интеграция, изменение мирового порядка, и многие другие", - сказал Серагельдин.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан проводит независимую политику - депутат
Политика 15:36
Резолюция ЕС о признании территориальной целостности Азербайджана - результат внешней политики Президента Ильхама Алиева - вице-спикер
Политика 14:43
В Баку состоялась презентация проекта "Краски музыки" (ФОТО)
Общество 13:55
Позиция по Иерусалиму является выражением независимой политики Азербайджана - депутат
Политика 11:13
Заседание азербайджано-иранской межправкомиссии перенесено
Бизнес 10:20
Азербайджанские производители просят освободить их от ряда пошлин и налогов
Бизнес 09:54
Азербайджан превратился в современное государство со стабильной экономикой - Петр Стоянов
Бизнес 08:00
Американский писатель об армянской агрессии против Азербайджана
Точка зрения 22 декабря 21:02
«Южный газовый коридор» давняя мечта Европы, которая скоро воплотится в жизнь – эксперт
Энергетика 22 декабря 17:17
МИД: Россия будет и впредь оказывать содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 22 декабря 10:23
Шефчович о путях ускорения проектов по транспортировке азербайджанского газа в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 22 декабря 08:36
Представители всех религиозных конфессий в Азербайджане живут в мире и дружбе - раввин
Общество 21 декабря 20:57
Одним из приоритетов Азербайджана после восстановления независимости стала молодежная сфера - министр
Политика 21 декабря 20:32
По итогам конференции в Баку принято решение о создании координационного совета
Политика 21 декабря 20:16
В штаб-квартире ОИС состоялась презентация в связи с выдвижением кандидатуры Баку на проведение Ехро 2025 (ФОТО)
Общество 21 декабря 20:02
Информация о взрывном устройстве на Бакинском вокзале оказалась ложной
Общество 21 декабря 17:00
Нагорно-карабахский конфликт угрожает региональной безопасности - азербайджанский посол
Нагорно-карабахский конфликт 21 декабря 16:34
Делегация Узбекистана участвует в международной конференции по итогам «Года исламской солидарности» в Баку
Азербайджан 21 декабря 06:10