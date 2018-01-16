Азербайджан пригласил ЮНЕСКО присоединиться к процессу мониторинга на оккупированных территориях

16 января 2018 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров пригласил ЮНЕСКО присоединиться к процессу мониторинга культурных памятников на оккупированных Арменией территориях. Об этом сообщили Trend во вторник в пресс-службе МИД.

Данное приглашение было озвучено сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в ходе встречи министра с главой организации Одри Азуле.

"Азербайджан чутко относится к теме сохранения культурного наследия страны. Армения целенаправленно уничтожает и разрушает памятники культуры на оккупированных азербайджанских территориях",- сказал Мамедьяров, отметив, что мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает данные факты.

Стороны в ходе встречи подчеркнули роль ЮНЕСКО в предотвращении современных угроз, а также угроз в международных отношениях. В этой связи, глава МИД, отмечая важность ЮНЕСКО для Азербайджана, довел до внимания исключительную роль в укреплении сотрудничества между сторонами посла доброй воли ЮНЕСКО, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Во время обсуждений также была затронута важность Фонда доверия в размере пяти миллионов долларов США, созданного в 2013 году на основе рамочного соглашения Азербайджана с ЮНЕСКО.

Азуле отметила, что считает сотрудничество ЮНЕСКО с Азербайджаном важным в области межкультурного диалога и отметила значимость продолжения совместной деятельности в этой области в будущем.

В ходе встречи Эльмар Мамедъяров пригласил генерального директора ЮНЕСКО совершить визит в Азербайджан.

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